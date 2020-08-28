Вместо отдыха кошмар: Прокуратура проверила нелегальный дом престарелых
В работе пансионата было выявлено множество нарушений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Rosseforp, 5-tv.ru
Заслуженный отдых превратился в настоящую пытку для постояльцев пансионата в Московской области. Оказалось, что люди живут в нелегальном доме престарелых, который работает с вопиющими нарушениями не только санитарных, но и моральных норм.
Сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора организовали проверку. И выяснили - никакого пансионата для престарелых по закону в здании быть не должно. Да и собственник категорически против такого заведения. Но арендаторы съезжать не собираются. Дом под пансионат сдали по поддельным документам.
Теперь этим делом занимается прокуратура. Материалы проверки в ближайшее время направят в суд. Сейчас специалисты ищут родственников пенсионеров и решают их дальнейшую судьбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о пожаре в пансионате-хосписе для пожилых «Второй дом».
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