Более 20 домов сгорели под Воронежем из-за лесных пожаров — видео
Погорельцев принимает пункт временного размещения в соседнем селе.
Фото, видео: ВКонтакте @club_vrn_36, @artyomkascheev; Соцсети
Лесной пожар уничтожил более 20 жилых домов в селе Николаевка Павловского района под Воронежем. Многих пострадавших забрали к себе родные. Остальные — в пункте временного размещения в соседнем селе.
Об этом в беседе ТАСС рассказал глава Казинского сельского поселения Иван Ковалев. В него как раз и входит село Николаевка, в котором, по его ловам, проживают 500 человек.
«Более 20 домов сгорело, но точное число сейчас, в темное время суток, установить невозможно. Сколько человек эвакуировано, тоже пока неизвестно. Пока удается сдерживать наступление огня на село», — сообщил он.
Пункт временного размещения в селе Русская Буйловка открыли в Доме культуры. По словам главы поселения, сейчас в нем осталось пять человек. Остальная сотня уехала к родственникам.
«Всех пострадавших мы покормили, всем созданы условия для ночлега. Мы ждем еще людей, будем дежурить всю ночь», — рассказала Валентина Ворфоломеева.
По данным регионального МЧС, спасатели тушат в Воронежской области огонь на площади более 87 гектаров. Возгорания в настоящее время зафиксированы в Ольховатском, Острогожском, Павловском, Лискинском, Рамонском районах. При этом борьба с огнем усложняется сухой теплой погодой и сильным ветром ококло 15-18 метров в секунду.
Ранее 5-tv.ru писал, что в крупных пожарах под Воронежем подозревают местных бизнесменов. Предположительно, часть поселков оказались в огненном кольце из-за поджогов. Местные жители уверены, что все это ради строительства новых коттеджей. Эту информацию проверяет прокуратура.
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