Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении восьми армянских систем «Град»
Официальный Ереван отверг данное заявление, назвав его «абсолютной ложью».
Фото, видео: www.globallookpress / Armenian Defense Ministry; YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
В Баку заявили об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
«В результате боевых действий, проведенных сегодня вечером частями армии Азербайджана, уничтожено восемь ракетных установок противника «Град», — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.
Заявление оборонного ведомства сопровождалось кадрами операции.
Между тем представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в интервью РИА Новости данное заявление противоборствующей стороны назвал «абсолютной ложью».
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
27 сентября противостояние двух стран перешло в агрессивную фазу. Тогда Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Армении показало кадры сбитого Су-25.
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