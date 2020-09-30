Министерство обороны Армении показало кадры якобы сбитого турецкими ВВС в Варденисском районе штурмовика Су-25. Кадры, на которых изображены фрагменты силовой установки и хвостового оперения истребителя, опубликованы в аккаунте Единого информационного центра республики в Facebook.

«Утром 29 сентября, одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцированных на аэродроме „Гянджа“ в Азербайджане, был сбит штурмовой самолет Су-25 вооруженных сил РА (Республика Армения — Прим.ред.), выполнявший в воздушном пространстве РА — Варденисском районе, боевые задачи по отражению воздушных налетов азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты, расположенные на территории РА», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате инцидента с истребителем погиб пилот вооруженных сил Армении — майор Валерий Данелин.

Данное заявление Еревана глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун расценил, как «очередную фантазию армянской военной пропагандистской машины».

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что два армянских военных борта столкнулись с горой и взорвались. Всю остальное он назвал абсурдом и дезинформацией.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией.