Какую награду получит чабан, заметивший беглых дагестанских заключенных
Шестерым преступникам удалось преодолеть 400 километров от места заключения, прежде чем они были пойманы.
Фото, видео: ТАСС / ГУ ФСИН; 5-tv.ru
Калмыцкий чабан может получить миллион за хорошее зрение и ценную информацию. Пастух сообщил в полицию о шести подозрительных мужчинах, которых заметил в районе поселка Улан-Хол. Оказалось, это беглые преступники, и в Дагестане за их головы объявлена награда.
Они оказались почти четырехстах километрах от поселка Шамхал, где покинули колонию строгого режима через тоннель. Как им все это удалось — расскажет Мурад Магомедов.
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