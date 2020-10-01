В России запретят экспорт необработанной древесины
Лесную отрасль в ближайшее время ждет масса изменений, направленных на поддержку работников данной сферы.
Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; 5-tv.ru
Российскую лесную отрасль ждут глобальные перемены, можно сказать грядет «лесная» революция. На преобразования отводят год. И с 1 января 2022 го Россия прекратит экспорт «кругляка» — сырой древесины.
За оставшееся до запрета время из бюджета выделят миллиарды рублей на развитие обработки и поддержку работников отрасли. Лесники получат льготы сельский врачей и учителей. Масштаб изменений оценил Николай Иванов.
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