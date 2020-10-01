Путин и Макрон обсудили конфликт в Карабахе

Только что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили резкое обострение обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. И отметили безальтернативность урегулирования кризиса политико-дипломатическими методами.

Напомню, находясь в Прибалтике с визитом, французский президент в ходе пресс-конференции заявил, что подобные конфликты «нельзя урегулировать без России».

Днем состоялся телефонный разговор главы российского МИДа с коллегами из Азербайджана и Армении. Сергей Лавров предложил Москву в качестве площадки для переговоров

Тем временем, обстановка в регионе требует незамедлительного решения. В течение всей среды Армения и Азербайджан обменивались ударами, в результате которых пострадали населенные пункты по обеим сторонам линии соприкосновения.