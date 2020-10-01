Четыре поезда задержали из-за задымления на узловой станции в Амурской области
Известно, что дым был замечен в помещении поста электрической централизации на станции Тында.
Фото: ТАСС / dpa/picture-alliance
Задымление в помещении поста электрической централизации на станции Тында в Амурской области стало причиной задержки четырех поездов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги, отставание от расписания в настоящее время составляет от 40 минут до полутора часов.
«В результате происшествия ожидаются задержки от 40 минут до 1,5 часа в движении поездов № 325/326 Нерюнгри — Хабаровск, № 98 Кисловодск — Тында, № 687 Нерюнгри — Сковородино. Принимаются все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график», — говорится в сообщении перевозчика.
Инцидент на узловой станции был зафиксирован поздно вечером 30 сентября. В компании сообщили, что в результате происшествия пострадавших не было, задымление было своевременно ликвидировано.
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