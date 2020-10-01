Задержаны похитители подаренной Путиным иконы из монастыря на Валдае

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Оксана Тарасова
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В ближайшее время святыни будут возвращены в монастырь.

Фото, видео: ТАСС / Екатерина Сычков; МВД РФ

Задержаны двое похитителей Иверской иконы Божией Матери, напрестольного креста и других ценностей из монастыря на Валдае. Скоро святыни будут возвращены в монастырь.

Иверская икона Божией матери, подаренная обители на Валдае в 2001 году Владимиром Путиным, а также напрестольный крест и другие ценности, найдены и в ближайшее время будут возвращены монастырю. Как сообщает официальное представительство МВД России, подозреваемые в совершении этого преступления задержаны, возбуждены уголовные дела по ст. 158 («Кража») и ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).


Дерзкая кража была совершена в ночь на 1 сентября. Воры подплыли к острову, сделали подкоп под воротами монастыря, а затем, разбив окно, пробрались в храм. Предполагаемые похитители — жители Ленинградской области — были задержаны у себя дома. Часть пропавших ценностей, икона и крест были найдены на местах задержания. В ближайшее время реликвии будут возвращены в обитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах обыска в доме лидера так называемой «секты Виссариона» Сергея Торопа. Участники сообщества отказывались обращаться за помощью к обычным врачам, в результате чего погиб ребенок.

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