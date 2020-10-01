Момент драки с участием чемпиона ММА РФ в Петербурге попал на видео
Умар Вахаев был ранее задержан правоохранителями.
Фото, видео: ВКонтакте @id417303149; 5-tv.ru
Момент драки с участием бойца ММА Умаром Вахаевым в Петербурге попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Ранее стало известно, что вечером 30 сентября появилась информация о выстрелах. Прибывшие оперативники изъяли с места происшествия две стреляные гильзы.
Вскоре полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились четверо предполагаемых нарушителей спокойствия. Среди задержанных оказался и боец ММА. В 2017 году спортсмен уже попадал в криминальную хронику. Сообщалось о его госпитализации после драки со стрельбой, которая произошла на Московском проспекте Петербурга.
Как показала баллистическая экспертиза, гильзы относились к патронам самодельного пистолета калибра девять миллиметров. Поиски самого оружия продолжаются. С какой целью злоумышленники стреляли из пистолета, еще предстоит установить. Данных о пострадавших из городских больниц не поступало. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее 5-tv.ru писал, что в одном из ресторанов Петербурга произошла перестрелка.
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