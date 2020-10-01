Бойня в троллейбусе: Петербуржец избил напавшего на кондуктора хулигана — видео
Видео драки, зафиксированной камерой наблюдения в салоне транспортного средства, сейчас изучают в полиции.
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru
Настоящая бойня разразилась в одном из петербургских троллейбусов. Мужчина заступился за кондуктора, на которого напал хулиган — да так, что теперь может оказаться на скамье подсудимых. Момент драки зафиксировала камера видеонаблюдения в салоне.
По словам очевидцев, контролер попросила молодого человека оплатить проезд, а тот в ответ ударил женщину по лицу. За кондуктора тут же вступился другой пассажир.
Но, очевидно, увлекся — мужчины несколько минут катались по салону, избивая друг друга. После чего защитник распылил в лицо хулигану газовый баллончик. Видео драки сейчас изучают в полиции.
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