«Нет алиби»: адвокат семьи Конкиных назвала жениха Софии главным подозреваемым в деле

Гибель дочери актера Владимира Конкина уже называют делом более запутанным, чем «Ефремовское». В хронологической последовательности событий того дня множество нестыковок. Возникают вопросы, как, например, ее могли пропустить в фитнес-центр в состоянии алкогольного опьянения. Почему подруга Софии, с которой она общалась по телефону за несколько часов до трагедии, не заметила нотки хмеля в ее голосе.

Адвокат семьи Конкиных — Юлия Нитченко сообщила 5-tv.ru, что Следственный комитет поднял дело о гибели Софии «от районного отдела на уровень округа». Версия самоубийства, по словам юриста, полностью исключается. Доказательство тому — записи в личном календаре погибшей.

«Согласно записям в книжке Софии, у нее были планы на более поздние этапы: к косметологу, к стоматологу… У нее были встречи с друзьями», — пояснила правозащитник.

Нитченко подчеркнула, что у девушки был «очень положительный настрой», даже несмотря на размолвку со своим сожителем Михаилом. София признавалась, что молодой человек «не давал ей жизни», ревновал и преследовал. Сама юрист отмечает, что именно он — главный подозреваемый в деле.

«Михаил — ее сожитель дает пояснения достаточно противоречивые и не может объяснить, где он был в промежуток времени, когда София вышла из дома и пошла в фитнес-клуб. Мы до сегодняшнего момента не получили от него ответ касательно его алиби», — сообщила адвокат семьи Конкиных.

Кроме жениха девушки следователи рассматривают и других подозреваемых, с кем девушка встречалась, кушала и пила в тот день. Правозащитник не стала отрицать, что на кадрах, где София Конкина покупает алкоголь за десять минут до входа в бассейн, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Видно, что она была пьяна, но определить, насколько, мы не можем. Это определит только экспертиза. Но у нас вопрос к фитнес-клубу, к сотрудникам, как они смогли пропустить человека в нетрезвом виде?» — заметила Юлия Нитченко.

София Конкина скончалась 24 сентября. Вечером этого дня ее доставили в реанимационное отделение больницы в Москве из бассейна в центре «Джамп-клуб». В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Безутешный отец 32-летней женщины, известный актер Владимир Конкин, не верит в то, что дочь могла утонуть — по его словам, она прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии.