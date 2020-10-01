«Все равно скоро сдохнешь»: отец Фриске об издевательствах Шепелева над певицей

Неприязнь Леры Кудрявцевой к Дмитрию Шепелеву вылилась в ряд громких заявлений телеведущей в его сторону. В своем шоу телеведущая заявила, что ненавидит коллегу и вдовца Жанны Фриске за издевательства над певицей при ее жизни. А в недавнем интервью Ксении Собчак Лера обмолвилась, что знает о нем весьма неприятную тайну.

Что звезда имела в виду, пояснил в интервью 5-tv.ru отец покойной артистки Владимир Фриске. По его словам, шоумен унижал и оскорблял супругу, когда она проходила курсы лечения от рака головного мозга.

«Что было дома, в Юрмале, в Америке (в США Жанна проходила лечение, а в Латвии — курс реабилитации — Прим.ред.) — все знают, кто рядом был. Он меня боялся, при мне ничего не говорил. А так унижал ее сильно: „Ты страшная, толстая, посмотри, на кого ты похожа — бурдюк с водой, ты никому не нужна, все равно скоро сдохнешь“. Она боялась с ним разговаривать, боялась за ребенка», — сказал папа певицы.

Кудрявцева была рядом с Фриске во время путешествия в США и, вероятно, не раз становилась свидетелем семейных сцен. Когда же отец Фриске приезжал к дочери, Шепелев улетал. Владимиру ничего не говорили о высказываниях зятя в адрес Жанны. Родные знали, что глава семьи не будет церемониться с Дмитрием.

«Он здесь, дома, однажды ей что-то сказал грубо. Я его наверху прижал. Он хотел убежать, а я закрыл лестницу. Он встал на колени и попросил, чтоб больше такого никогда не было. Он всегда боялся выйти со мной на прямой разговор», — вспомнил Владимир.

Особенно в памяти Фриске-старшего отпечатался инцидент, который произошел спустя полгода после смерти артистки. Подруга Жанны показала Шепелеву ее портрет и спросила, не нужен ли он ему.

«Она подошла, говорит: „Тебе портрет не надо? Я заберу?“ Он швырнул его ногой: „На, мне уже без надобности“. Вот это я ему никогда не забуду», — заявил Владимир.

Однако все описанное им якобы цветочки по сравнению с той самой тайной, о которой упомянула Кудрявцева. Не раскрыл ее и отец певицы.

«Она (Лера Кудрявцева — Прим.ред.) не все сказала, потому что не надо подставлять других людей. Она знает больше, чем мы, потому что была рядом там, где мы не были. Со временем все его (Дмитрия Шепелева — Прим.ред.) поступки, вся его ложь выяснится», — обещал Фриске.

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