Как пандемия COVID-19 отразилась на выборах в России

Пандемия коронавируса бросила вызов многим аспектам жизни, в том числе процессу демократических выборов. Однако голосование в последние несколько месяцев, несмотря ни на что, проходило во многих странах, в том числе и в России, и на сегодняшний день накоплен ряд решений, позволяющих свести к минимуму риск распространения заболевания и при этом сделать выборы доступными для избирателей. О трансформации избирательного законодательства в условиях пандемии шла речь на состоявшемся в Москве круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). На нем отмечалось, что ключевым инструментом для обеспечения безопасности на выборах стало многодневное голосование.

Как отметил в ходе дискуссии управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев, есть прямой запрос общества на то, чтобы это нововведение было введено в России на постоянной основе. Однако, по его словам, некоторые политики утверждают, что трехдневное голосование понизило легитимность выборных структур. Этот тезис опроверг директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод.

«Судя по встречам с общественниками, наблюдателями, по обратной связи с избирателями, как раз проблем с многодневным голосованием мы не наблюдали. Обращений о каких-то фальсификациях, связанных с хранением бюллетеней, добросовестным использованием сейф-пакетов, как раз-то и не было. А есть определенные партии, которые распространяют страшилки. Но мы убедились, что при должном общественном контроле, видеонаблюдении, публичной упаковке бюллетеней после каждого дня голосования и их должном хранении никаких проблем не возникает», — сказал он.

По словам Бориса Макаренко, председателя правления «Центра политических технологий» в США растет число тех, кто голосует не в день голосования, а другие дни (речь о дистанционном голосовании).

«Безусловно все то, что принималось для снижения риска заражения и у нас, и в других странах в этом году было абсолютно оправдано, и это, в том числе, работало на легитимность выборов, потому что снижало страхи людей прийти и проголосовать. В США разная практика и досрочного и почтового голосования, но там идет речь не о новациях как о таковых. Для американского избирателя дистанционное голосование — привычно и легитимно», — рассказал Борис Макаренко, председатель правления «Центра политических технологий», политолог.

«Вместо того, чтобы просчитывать свой электорат, приводить больше людей, коммунисты замыкаются в себе и считают, что критиканством они смогут ситуацию как-то обратить. Коммунисты будут пытаться дискредитировать многодневное голосование. Я считаю, что это бесперспективные попытки. ВЦИОМ в своих исследованиях неоднократно показывал, что люди поддерживают комфортную услугу организацию выборов, которую им предложил Центризберком. Многодневное голосование — это удобно», — считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Центризбиркоме назвали прошедшие в России 13 сентября выборы самыми сложными в истории для сотрудников избирательных комиссий и самыми комфортными для граждан.