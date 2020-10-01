Александр Голублев возглавлял президентскую канцелярию с 2014 года.

Умер начальник канцелярии Путина

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Умер глава канцелярии президента России Александр Голублев. Трагическое известие опубликовано на сайте Кремля. Владимир Путин лично выразил соболезнования двум сыновьям Голублева.

«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы», — говорится в телеграмме.

Александр Голублев занимал должность главы президентской канцелярии с 2014 года.

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