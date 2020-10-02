«Люблю»: Чумаков опубликовал трогательный снимок со свадьбы

Эстрадный певец Алексей Чумаков опубликовал фотографию со свадьбы с экс-солисткой группы «Блестящие» Юлией Ковальчук. В браке они состоят уже семь лет.

На опубликованной в Instagram фотографии можно увидеть пару влюбленных. Алексей держит за руку свою уже законную супругу Юлию, а та счастливо улыбается, глядя в камеру.

«Семь лет со дня свадьбы. 12,5 лет вместе! Люблю!» — подписал снимок артист.

Instagram @alexchumakoff

В комментариях под постом отметилась и сама Юлия Ковальчук, ответив супругу тремя сердечками. Не прошли мимо и подписчики, пожелавшие паре счастья и благополучия.

«С годовщиной свадьбы! Любите и уважайте друг друга долгие годы»

«Правильно говорят, что к чистым и светлым людям грязь не пристает. Прекрасная дата»

«Мужчина моей мечты», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Чумаков рассказал о возрастном кризисе. По его словам, на секс времени уже не остается.