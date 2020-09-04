«Занимаюсь сексом иногда» — Алексей Чумаков рассказал о возрастном кризисе

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Софья Зуева
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Известный артист хотел бы прибавления в семье, но все силы отнимает работа.

«Занимаюсь сексом иногда» — Алексей Чумаков рассказал о возрастном кризисе

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Эстрадный певец Алексей Чумаков живет в браке с экс-солисткой группы «Блестящие» Юлией Ковальчук почти семь лет. До свадьбы они встречались еще около пяти лет. В 2017 году у них родилась дочь Амелия. Отец семейства хотел бы еще одного ребенка, но, как признался в интервью Собеседнику.ру, ему не позволяет время.

«Да, я занимаюсь сексом иногда. Очень редко. Нет времени. Да и кризис ли, знаете, среднего возраста», — признался Чумаков.

Певец рассказал, что практически все свободное время уходит на работу. А период самоизоляции стал для него чуть ли не самым счастливым, поскольку у него наконец появилась возможность побыть с близкими. Деньги на жизнь были отложены еще до начала введения запретов на концертную деятельность, поэтому сейчас семье есть, на что жить.

Алексея Чумакова уже давно тянет к тихому домашнему уюту и комфорту. Еще до начала пандемии он перестал выходить в свет со своей супругой, предпочитая оставаться дома. Юлия по началу обижалась на супруга, но потом привыкла и перестала злиться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Ковальчук потребовала от своего мужа отвести ее на свидание в романтической обстановке.

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