«Кидаю в нее нектарин»: муж Бородиной раскрыл секрет семейного счастья

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Татьяна Меркер
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Бизнесмен рассказал, что во время ссор они с женой часто «борются».

«Кидаю в нее нектарин»: муж Бородиной раскрыл секрет семейного счастья

Фото: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров живут в браке более пяти лет. В союзе родилась девочка Теона — копия отца. Дети от прошлых отношений Ксении и Курбана дружны между собой, но не все время в шикарном доме звездной пары была царила спокойная обстановка.

После рождения совместной дочери между супругами произошел разлад, который чуть было не вылился в развод. На какое-то время знаменитая семья раскололась. Курбан и Ксения жили отдельно друг от друга, и, казалось, приняли окончательное решение о расставании, но любящие сердца смогли преодолеть кризис. К тому, что оказалось, что ревность Бородиной оказалась беспочвенной, о чем заявил ее муж в интервью в YouTube-шоу.

Курбан поделился, что так и не смог выяснить, кто приписал ему факты измен, в которые поверила его супруга.

«Я не разбирался, кто ее накрутил. Я знаю, что Ксения очень эмоциональная девушка. Когда она горит — она воин, она все пускает в ход», — рассказал Омаров.

Тем не менее супруги смогли выслушать друг друга и не довести дело до развода. Муж телеведущей признается, что после того кризиса, их ссоры приобрели другой характер.

«Сейчас ругань это так: просто проорались, через десять минут я с нектарином поднимаюсь и кидаю в нее нектарин. Говорю: „Жду извинений“. Она отвечает: „Шиш тебе“ — значит помирились», — поделился бизнесмен.

Несмотря на гармонию, пусть и своеобразную, в отношениях супругов часто кипят страсти. Омаров признался, что они часто «начинают бороться». Происходит это также во время ссор, но помогает мужу и жене помириться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина влезла в грузовик с арбузами ради яркой фотосессии.

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