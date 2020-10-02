Эксперимент по омоложению пожилых людей проводят в Петербурге
Двое пенсионеров в возрасте за 80 лет на полгода поселились в квартире, где специальными экранами их защищают от вредных космических частиц.
Фото, видео: Depositphotos / evgenyataman; 5-tv.ru
Неоднозначный эксперимент стартовал в Петербурге. Двое пенсионеров в возрасте за 80 на полгода поселились в квартире, где специальными экранами их защищают от вредных космических частиц.
Изобретатель, бывший депутат Госдумы, Константин Севенард, уверен это остановит старение и даже омолодит. Он в это верит, без сомнений, ведь подопытные — его родители.
Елена Норкунайте в квартире ощутила эффект «Мюнхгаузена».
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