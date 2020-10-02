«Перебор»: Нюшу не узнали на новом снимке из-за фотошопа

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина — Прим.ред.) любительница приукрасить свой образ. Часто ее эксперименты со внешностью становятся поводом для хейта со стороны аудитории. И дело не в том, что она теряет в своей красоте. Просто излишний фотошоп искажает ее до неузнаваемости и приводит к разочарованию поклонников.

Сценарий повторился и в этот раз. Шурочкина опубликовала новую фотографию в Instagram, сильно перестаравшись с ретушью и прочими «украшениями». Тем не менее в посте она поднимает важную проблему с точки зрения экологии — пластиковые отходы.

«Большинство из нас наблюдают эти печальные фотографии рыб и животных, внутри которых находят тонны пластика, который они съедают в океане…», — написала Нюша, перечислив главные источники микропластика.

Instagram @nyusha_nyusha

Несмотря на важную тему, фанаты сосредоточились на другом, а именно — внешности Нюши. По их мнению, девушка явно переборщила. Опять.

«Не похожа на себя вообще перебор с фотошопом»

«Это какая-то другая девушка»

«Я тебя не узнала, Ню», — пишут недовольные фолловеры.

Возможно, весь этот хейт со стороны поклонников и не обоснован. Девушка очень любит разные образы и умеет показать себя с удивительной и непохожей стороны. Однако разочаровывает Нюша своих поклонников тоже довольно часто. К примеру, как писали «Дни.ру», в один момент певица избавилась от своей родинки на лице, чем расстроила некоторых подписчиков.

Отметим, что это не первый раз, когда Нюшу осуждают за явный перебор с фотошопом. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фолловеры Шурочкиной не оценили ее фигуру, над которой она потрудилась в фоторедакторах.

Возможно, весь этот хейт со стороны поклонников и не обоснован. Девушка очень любит разные образы и умеет показать себя с удивительной и непохожей стороны. К примеру, как писали «Дни.ру», в один момент певица избавилась от своей родинки на лице, чем разочаровала некоторых подписчиков.

Отметим, что это не первый раз, когда Нюшу осуждают за явный перебор с фотошопом. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фолловеры Шурочкиной не оценили ее фигуру, над которой она потрудилась в фоторедакторах.