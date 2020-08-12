«На себя не похожа!»: Фанаты осудили Нюшу за обилие фотошопа

Нюша может похвастаться точеной фигурой и выразительной внешностью. Певица не стесняется публиковать фотографии с оголенными участками тела, а фанаты не перестают восхищаться ее внешностью. Но последний снимок в микроблоге Instagram их разочаровал и даже разозлил.

На фотографии певица облачена в бикини голубого цвета и стоит на фоне виллы, где, предположительно, проживает ее семья.

Instagram @nyusha_nyusha

Фолловеры отметили неестественность позы и ракурса фото, который зрительно удлиняет ноги певицы и делает их «похожими на ласты». А над фигуркой, по их мнению, певица потрудилась не в зале, а в фотошопе.

«На себя не похожа!»

«Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве…»

«Ноги непропорционально длинные», — комментировали подписчики.

Кроме фигуры и позы фанатам не понравился цвет волос Ани Шурочкиной. Они посоветовали уйти от «ржаво-красного» и вернуться к привычным темным оттенкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша записала эротическое видео в ванной.