Власти Москвы рекомендовали переводить на удаленку до 50% сотрудников

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По мнению Сергея Собянина, рекомендации о переводе сотрудников на удаленную работу не дали никаких результатов — в метро по-прежнему много людей, город стоит в пробках.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Ситуация с распространением коронавируса в Москве сложная. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, если положение не изменится, необходимо будет ввести более жесткие меры.

Так, власти Москвы рекомендовали переводить на удаленку до 50% сотрудников. По мнению градоначальника, рекомендации о переводе сотрудников на удаленную работу не дали никаких результатов. В метро по-прежнему много людей, в час пик — город стоит в пробках. Между тем, уже с понедельника московские школьники уходят на двухнедельные осенние каникулы. После, занятия возобновятся в обычном формате.

На помощь планируют привлечь студентов педагогических вузов. Они смогут временно заменить учителей из группы риска. Преподавателей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, предлагают перевести на удаленный режим работы.

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