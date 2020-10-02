«Артист совсем плох»: Кравец рассказала об ухудшении состояния Моисеева

Модель Алена Кравец сообщила, что певцу Борису Моисееву стало совсем плохо после инсульта. Она узнала об этом от многочисленных знакомых, но сама связаться с исполнителем не смогла, пишет Sobesednik.ru.

Недавно общественный деятель Тамара Пухова призналась журналистам, что Борис Моисеев прикован к постели. Это быстро опровергли директор певца Сергей Горох и сам Моисеев. Вышло интервью артиста, где он рассказал, что ему гораздо лучше.

Но актриса и телеведущая Алена Кравец считает, что дела обстоят совсем иначе. В беседе с изданием Sobesednik.ru она назвала его «человеком-фейерверком», учителем дерзости и эпатажа для себя.

«Каково же было мое горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии. Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось, — раскрыла светская львица страшную тайну. — Не хочется верить, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию».

Instagram @kravetsalena

Кравец не удалось связаться по телефону с Моисеевым. По ее мнению, это еще одно подтверждение ее слов. В противном случае он бы взял трубку.

«Говорят, артист совсем плох. Господи, как же страшно все это! Обездвиженный Боря Моисеев — сама эта фраза звучит сюрреалистично…», — поделилась Алена.

Фанаты Моисеев согласны с Кравец. Они следят за ситуацией с самого начала, и артиста давно никто не видел.

«Мы знаем, что представителям Бори предлагали несколько телевизионных съемок, но его помощники отказываются. Потому что показывать там, видимо, некого», — считают пессимистично настроенные поклонники Моисеева.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Бориса Моисеева опроверг слухи о парализованном певце.