Стало известно, кто мог заразить Трампа COVID-19

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Американский лидер заявил, что уходит в режим самоизоляции.

Фото, видео: www.globallookpress / Ken Cedeno; 5-tv.ru

И начинаем со срочной новости из США. Коронавирус диагностировали у Дональда Трампа и его жены Мелании.

Глава Белого Дома написал об этом в своем Twitter. Трамп заявил, что уходит на карантин, и все это в самый разгар предвыборной кампании.

Судя по всему, американского президента с супругой заразила его ближайшая советница Хоуп Хикс. Чуть ранее ее тест на COVID показал положительный результат. Советница сопровождала президента на всех последних митингах, а также на скандальных теледебатах с Джо Байденом.

Дональд Трамп продолжит исполнять свои обязанности, передавать полномочия вице-президенту Майклу Пенсу не будет.

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