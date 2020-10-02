Стало известно, кто мог заразить Трампа COVID-19

И начинаем со срочной новости из США. Коронавирус диагностировали у Дональда Трампа и его жены Мелании.

Глава Белого Дома написал об этом в своем Twitter. Трамп заявил, что уходит на карантин, и все это в самый разгар предвыборной кампании.

Судя по всему, американского президента с супругой заразила его ближайшая советница Хоуп Хикс. Чуть ранее ее тест на COVID показал положительный результат. Советница сопровождала президента на всех последних митингах, а также на скандальных теледебатах с Джо Байденом.

Дональд Трамп продолжит исполнять свои обязанности, передавать полномочия вице-президенту Майклу Пенсу не будет.