В Нагорном Карабахе назвали число военных, погибших в зоне конфликта

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Алина Потёмкина
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По словам замминистра обороны непризнанной республики, есть много раненных.

Фото, видео: www.globallookpress / Tofik Babayev; AP

Число погибших военнослужащих в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) выросло до 158 человек. Об этом заявил замминистра обороны НКР Артур Саркисян, пишет Интерфакс.

«В боях с ВС Азербайджана погибли еще 54 военнослужащих», — сказал Саркисян.

Ранее в Минобороны непризнанной республики сообщали о 104 погибших. Кроме того, по словам замминистра, уточняется число раненных.

«Есть много раненных», — отметил представитель ведомства.

Также в Степанакерте заявили о потерях среди мирного населения. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян сообщил, что погибли четверо гражданских лиц, еще 11 получили ранения. По его словам, самому младшему из раненных — два года, его девятилетняя сестра погибла.

В пятницу утром, 2 октября, в Минобороны Азербайджана заявили о возобновлении ожесточенных боев в зоне конфликта. В Баку утверждают, что азербайджанским военным удалось занять ряд стратегических высот на линии соприкосновения.

В МИД Армении выразили готовность начать переговоры по прекращению огня. Ереван выступил за обсуждение вопроса урегулирования конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Территория остается спорной с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведется процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

После возобновления конфликта Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за эскалацию обстановки. Стороны сообщили о потерях среди мирного населения. И Ереван, и Баку опровергают данные противника о происходящем в зоне конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

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