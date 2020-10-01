Путин, Трамп и Макрон призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

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Василий Заика
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Президенты России, США и Франции решительным образом осудили эскалацию конфликта в непризнанной республике.

Путин, Трамп и Макрон призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Фото: www.globallookpress / Armenian Defense Ministry

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали власти Армении и Азербайджана прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление лидеров России, США и Франции опубликовано на сайте Кремля.

Главы трех государств, являющихся странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, решительным образом осудили эскалацию насилия в непризнанной республике и отметили необходимость без предварительных условий возобновить переговоры по урегулированию ситуации.

«Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям погибших и раненых в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе.

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