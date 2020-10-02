ТОП-5 знаков зодиака, представители которых делают успешную карьеру
Астрологи назвали, из каких людей по знаку зодиака становятся лучшие начальники.
Фото: Depositphotos / SarkisSeysian
Не всякий начальник умеет найти подход к подчиненным, создать благоприятную атмосферу в коллективе и учесть все нюансы при приеме на работу. Во многом способность человека руководить и добиваться успеха на карьерном поприще определяется знаком зодиака, уверены астрологи. Издание Nv.ua собрало ТОП-5 знаков, представители которых — прирожденные лидеры.
5 место — Тельцы
Начальник-Телец всегда отмечает успехи своих сотрудников, не стесняется их публично хвалить и поощрять. Он требователен, но справедлив, уделяет много внимания мелочам. При этом способен четко поставить задачу перед подчиненным. Финансовый успех ему сопутствует во всех делах.
4 место — Весы
Самый рассудительный руководитель — в его коллективе никогда не бывает конфликтов. Придерживается четких моральных принципов, никогда ими не поступается. Умеет отстаивать интересы своей компании и ее сотрудников. Ценит в работниках умение анализировать.
3 место — Стрельцы
Не дают бизнесу застояться, постоянно ищут новые подходы к работе, черпают идеи для развития просто из воздуха. От сотрудников также ждут креатива. Требовательны, амбициозны, умеют убеждать и мотивировать подчиненных. Очень ценят свою команду, всегда готовы помочь каждому ее члену.
2 место — Девы
Самые мудрые руководители. Не любят рисковать, поэтому продумывают каждый шаг. С таким лидером компании обеспечены стабильность и успех. К подчиненным относятся с уважением, ценят тех, кто способен проявить инициативу.
1 место — Овны
Овны так стремятся быть на первом месте, что всегда выбиваются в лидеры. Они ответственны, придирчивы, но справедливы, и если берутся за дело — становятся в нем асами. Таким боссом можно гордиться.
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