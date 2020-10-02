ТОП-5 знаков зодиака, представители которых делают успешную карьеру

Не всякий начальник умеет найти подход к подчиненным, создать благоприятную атмосферу в коллективе и учесть все нюансы при приеме на работу. Во многом способность человека руководить и добиваться успеха на карьерном поприще определяется знаком зодиака, уверены астрологи. Издание Nv.ua собрало ТОП-5 знаков, представители которых — прирожденные лидеры.

5 место — Тельцы

Начальник-Телец всегда отмечает успехи своих сотрудников, не стесняется их публично хвалить и поощрять. Он требователен, но справедлив, уделяет много внимания мелочам. При этом способен четко поставить задачу перед подчиненным. Финансовый успех ему сопутствует во всех делах.

4 место — Весы

Самый рассудительный руководитель — в его коллективе никогда не бывает конфликтов. Придерживается четких моральных принципов, никогда ими не поступается. Умеет отстаивать интересы своей компании и ее сотрудников. Ценит в работниках умение анализировать.

3 место — Стрельцы

Не дают бизнесу застояться, постоянно ищут новые подходы к работе, черпают идеи для развития просто из воздуха. От сотрудников также ждут креатива. Требовательны, амбициозны, умеют убеждать и мотивировать подчиненных. Очень ценят свою команду, всегда готовы помочь каждому ее члену.

2 место — Девы

Самые мудрые руководители. Не любят рисковать, поэтому продумывают каждый шаг. С таким лидером компании обеспечены стабильность и успех. К подчиненным относятся с уважением, ценят тех, кто способен проявить инициативу.

1 место — Овны

Овны так стремятся быть на первом месте, что всегда выбиваются в лидеры. Они ответственны, придирчивы, но справедливы, и если берутся за дело — становятся в нем асами. Таким боссом можно гордиться.

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