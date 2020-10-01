ТОП-5 самых богатых женихов по знаку зодиака

Девушки, мечтающие успешно выйти замуж, информация для вас! Wday.ru раскрыл секрет, как выбрать жениха с деньгами по знаку зодиака! Астрологи уверены, что мужчины именно этих пяти знаков способны обеспечить безбедное счастливое будущее своей избраннице!

Дева

Представители этого знака — сильные личности, не боящиеся трудностей. Они знают, чего хотят, они это получат, не сомневайтесь. Девы редко ошибаются, так как просчитывают свои действия до мелочей. С этим парнем вам не грозит прозябание, но будьте бдительны, он может захотеть контролировать все, даже вас!

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Козерог

Козерог не впечатлит вас ярким оперением и эксцентричными выходками. Этот мужчина другой — он ставит четкие цели и медленно, но верно к ним движется. Он не рискует и не спешит. Если о его успехе вы узнаете неожиданно, знайте, он долго и усердно работал, просто никому не говорил о своих трудностях. Стоит отметить, что Козерог не расточителен и роскоши предпочитает выгодные вложения. Так что на частые дорогие подарки не рассчитывайте.

Весы

Очень трудолюбивый знак. Мужчина-Весы талантлив, расчетлив и очень настойчив. Ничто не остановит его на пути к цели. Он пользуется уважением коллег и начальства, уверенно шагает по карьерной лестнице. Чтобы работа не поглотила его и не отняла у вас, окружите любимого заботой.

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Стрелец

Этот мужчина не ищет сиюминутной выгоды, он всегда имеет четкий план действий, исключающий риски для него. Стрелец — прекрасный руководитель, люди прислушиваются к нему и уважают. Избраннице этого знака стоит помнить о важности женской роли в семье, чтобы не стать однажды одной из его подчиненных.

Овен

Очень горячий мужчина, полный сюрпризов! Деньги приходят к нему легко, уходят — так же. Он везуч, но не способен планировать и просчитывать риски. Невеста Овна должна помнить, что за ним нужно следить. И конечно, любить!

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