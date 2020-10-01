ТОП-5 самых богатых женихов по знаку зодиака

|
Оксана Тарасова
2 397

Не благодарите. Просто знайте, что мужчины этих знаков знают цену деньгам и умеют их зарабатывать.

ТОП-5 самых богатых женихов по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / kiuikson

Девушки, мечтающие успешно выйти замуж, информация для вас! Wday.ru раскрыл секрет, как выбрать жениха с деньгами по знаку зодиака! Астрологи уверены, что мужчины именно этих пяти знаков способны обеспечить безбедное счастливое будущее своей избраннице!

Дева

Представители этого знака — сильные личности, не боящиеся трудностей. Они знают, чего хотят, они это получат, не сомневайтесь. Девы редко ошибаются, так как просчитывают свои действия до мелочей. С этим парнем вам не грозит прозябание, но будьте бдительны, он может захотеть контролировать все, даже вас!

Depositphotos / prometeus

Козерог

Козерог не впечатлит вас ярким оперением и эксцентричными выходками. Этот мужчина другой — он ставит четкие цели и медленно, но верно к ним движется. Он не рискует и не спешит. Если о его успехе вы узнаете неожиданно, знайте, он долго и усердно работал, просто никому не говорил о своих трудностях. Стоит отметить, что Козерог не расточителен и роскоши предпочитает выгодные вложения. Так что на частые дорогие подарки не рассчитывайте.

Весы

Очень трудолюбивый знак. Мужчина-Весы талантлив, расчетлив и очень настойчив. Ничто не остановит его на пути к цели. Он пользуется уважением коллег и начальства, уверенно шагает по карьерной лестнице. Чтобы работа не поглотила его и не отняла у вас, окружите любимого заботой.

Depositphotos / SashaKhalabuzar

Стрелец

Этот мужчина не ищет сиюминутной выгоды, он всегда имеет четкий план действий, исключающий риски для него. Стрелец — прекрасный руководитель, люди прислушиваются к нему и уважают. Избраннице этого знака стоит помнить о важности женской роли в семье, чтобы не стать однажды одной из его подчиненных.

Овен

Очень горячий мужчина, полный сюрпризов! Деньги приходят к нему легко, уходят — так же. Он везуч, но не способен планировать и просчитывать риски. Невеста Овна должна помнить, что за ним нужно следить. И конечно, любить!

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых депрессивных знаков зодиака.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
ТОП-5 самых богатых женихов по знаку зодиака

Последние новости

12:26
Стало известно, кто ухаживает за Кристиной Асмус
12:18
Актер Андрей Чернышов прокомментировал слухи о тяжелой болезни
12:05
В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения отступила «по всему фронту»
11:47
«Кладбище» в центре города: «мемориальные» скамейки установили во Владивостоке
11:35
ТОП-5 самых богатых женихов по знаку зодиака
11:24
«Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!» — Петросян занялся физкультурой

Сейчас читают

ТОП-3 главных признака, что у мужчины долго не было секса
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок