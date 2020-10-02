Родственникам Тесака сообщили о проведенной трепанации черепа Марцинкевича

Адвокат семьи Максима Марцинкевича, больше известного как Тесак, рассказал, что сотрудники похоронной службы сообщили им о проведенной трепанации черепа у умершего. Кто именно провел эту процедуру неизвестно.

Также стало известно, что тело Тесака забрали из селятинского морга и перевезли в Хованский похоронный дом для подготовки к прощанию.

Ранее доступа к телу у родственников и у похоронной службы не было.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил Марцинкевича к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

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