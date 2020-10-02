Голикова рассказала о серьезном росте заболеваемости коронавирусом

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Алина Потёмкина
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Вице-премьер подчеркнула, что нынешняя ситуация принципиально отличается от той, что была в начале пандемии.

Фото, видео: www.globallookpress / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru

Рост заболеваемости коронавирусом в России не является неожиданностью. Об этом заявила вице-премьер по социальной политике РФ Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация сейчас кардинально отличается от той, что была в нашей стране в марте–апреле. Сегодня Россия готова к вызову COVID-19.

«Рост серьезный, мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов, и с другой стороны, как мы и всегда говорили — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний. И мы естественного роста этого заболевания ожидали. <…> Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело. У нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения», — сказала Голикова.

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случая коронавируса. Всего за время пандемии зафиксировано 1 194 643 инфицированных. Из них 970 296 — выздоровели, 21 077 — умерли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Голикова назвала основную причину распространения COVID-19 в России.

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