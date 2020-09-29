Голикова назвала причину заболеваемости короновирусом в России

Основной причиной распространения коронавируса в России остается несоблюдение эпидемиологических мер безопасности и посещение гражданами массовых мероприятий. Об этом в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жестко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем», — подчеркнула Голикова.

Также она привела цифры, говорящие о росте заболеваемости в России. С 21 сентября число регистрируемых случаев коронавируса выросло до 8232. Суточный показатель заболеваемости возрос до 1,7 раза. Основной прирост наблюдается по Москве. Также увеличилось количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемнадцать депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом.