Полицейский ценой собственной жизни спас детей в Сыктывкаре

В Сыктывкаре полицейский ценой своей жизни спас малолетних детей. Вместе с напарником он приехал на вызов. Женщина просила защитить ее от супруга, который угрожал расправиться с семьей. Полицейские успели вывести детей из квартиры как раз в тот момент, когда дебошир взялся за нож.

«От полученных телесных повреждений один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй с ножевыми ранениями в области груди и живота госпитализирован в больницу», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Светлана Коровченко.

Сообщается, что злоумышленник покончил с собой. Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава регионального управления Следственного комитета.