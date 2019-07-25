Ирина Шейк и Монеточка попали в список Forbes самых успешных российских звезд

Супермодель Ирина Шейк и певица Монеточка попали в список Forbes самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет, сообщает URA.RU. Заработок знаменитостей за 2018 год составил четыре миллиона долларов и 0,8 миллиона долларов соответственно. Отмечается, что Ирина Шейк по сумме дохода обошла известного блогера Юрия Дудя и светскую львицу Ксению Собчак.

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Лидирующую позицию в рейтинге занимает боец Хабиб Нурмагомедов с годовым доходом 11.5 миллионов долларов. Следом за ним идут Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин. На нижестоящих строчках держатся Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати и Полина Гагарина.

В силу превышения возрастных рамок из списка выбыли его некогда бессменные участники — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов и Сергей Шнуров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у кого из российских звезд самые большие гонорары.