Названа дата старта второго этапа программы туристического кешбэка

С 15 октября в России стартует второй этап программы туристического кешбэка, которую реализует Ростуризм. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, какие изменения внесли в программу, чтобы сделать ее еще более удобной для путешественников.

«Теперь в программе участвуют поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Мы убрали требования по минимальной стоимости тура или проживания, необходимые для получения кешбэка. И теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей», — рассказала Догузова.

Приобретать туры и гостиничное проживание в рамках программы теперь можно с 15 октября и до 5 декабря. Как и прежде, можно будет воспользоваться как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно.

По уже купленному на условиях программы турпродукту можно будет совершить поездку до 10 января 2021 года. Причем программа включает путешествия во все уголки России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить кешбэк за поездки по России в 2020 году.