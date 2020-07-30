Как получить кешбэк за поездки по России в 2020 году

Ростуризм в августе запускает акцию для тех, кто планирует провести отпуск в России. Такие путешественники смогут вернуть часть потраченных средств — за туры или самостоятельную бронь в гостиницах.

Важное условие — оплачивать услуги необходимо только картами «МИР». Следует также зарегистрироваться в программе лояльности этой платежной системы на сайте privetmir.ru и выбрать регион на туристском портале мирпутешествий.рф. О старте программы будет объявлено в ближайшее время.

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», — пояснили в Ростуризме.

Отмечается, что возврат части средств за покупку туров согласно вышеуказанной программе можно будет получить за поездки, совершенные до 20 декабря 2020 года. Оплачена она должна быть также в период ее проведения.

Размер денежных средств, которые планируется возвращать туристу зависит от стоимости путешествия. Минимальный кэшбэк пять тысяч рублей начисляется за турпакет от 25 тысяч рублей и до 49 999 рублей. За путешествие стоимостью от 50 тысяч до 74 999 рублей вернут уже десять тысяч. И третья группа — за тур стоимостью от 75 тысяч рублей и выше кешбэк составит 15 тысяч рублей.

В каких случаях кешбек может быть отменен?

«В случае возврата стоимости тура, размер оплаты вернется вам на карту, а начисленный на сумму оплаты кешбэк будет списан (удержан — Прим.ред.)», — пояснили в Ростуризме.

То есть в приобретенных в рамках программы турах возможно внесение изменений, но только если они не приводят к финансовому возврату. Если же стоимость тура возвращается покупателю, то и кешбэк отменяется.

К слову, кешбэк будет защищен и от мошеннических действий. Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24», прорабатывается специальная система, которая направлена на предотвращение попыток получить возврат денег, не отправляясь в путешествие.