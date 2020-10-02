В МИД РФ отреагировали на введение санкций ЕС против Белоруссии
Москва указала на вмешательство во внутренние дела соседа со стороны стран Запада.
Фото: www.globallookpress / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE
В МИД РФ прокомментировали новые ограничительные меры, принятые в пятницу, 2 октября, странами Евросоюза в отношении Белоруссии. Заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте МИД России.
«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД РФ отметили, что оказывая давление на Минск в связи с протестами в республике, страны ЕС осуществляют грубое вмешательство во внутренние дела другой страны.
«Налицо нарушение одного из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ — невмешательства во внутренние дела», — подчеркнули в министерстве.
Ранее стало известно, что США также ввели санкции против восьми официальных лиц Белоруссии. Кроме того, ограничительные меры против руководства республики и лично ее лидера Александра Лукашенко приняли Канада и Великобритания. Президент России Владимир Путин, как писал 5-tv.ru, заявил о беспрецедентном давлении на Минск со стороны стран Запада.
Политическая обстановка в Белоруссии накалилась до предела в начале августа. В республике с 9 августа идут массовые протесты против итогов выборов президента страны. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко с результатом в 80% голосов избирателей. Большая часть стран Запада не признала итоги выборов в Белоруссии.
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