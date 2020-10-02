СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу сгоревшей в Нижнем Новгороде журналистке

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Светлана Александрова
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Женщина умерла у здания МВД, оставив предсмертную записку в соцсетях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Следственный комитет Нижегородской области назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сгоревшей днем у здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Уже установлено, что погибшая — Ирина Мурахтаева, главред местного интернет-издания «Коза Пресс».

В Следственном комитете также подчеркнули, что сообщения ряда СМИ о том, что смерть журналистки связана с прошедшим у нее накануне обыском в связи с ее возможной принадлежностью к секте, не имеют под собой никаких оснований.

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», — отмечается в сообщении пресс-службы СУ СК по Нижегородской области.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ирина Славина (Мурахтаева) являлась фигуранткой уголовного дела, возбужденного в отношении соратника Михаила Ходорковского — нижегородского активиста «Открытой России» Михаила Иосилевича по статье «осуществление деятельности нежелательной организации».

Иосилевич является последователем пастафарианства (появившейся в США 14 лет назад пародийной религии) и именует себя «вискарием Храма Летающего Макаронного Монстра».

Известно также, что Славина оставила на своей странице в Facebook предсмертное сообщение.

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