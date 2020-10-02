Что размер груди может сказать о характере ее обладательницы — мнение эксперта

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Валентин Черников
Эксклюзив 775

Астропсихолог Елена Мифф рассказала о нравах дам с большим, маленьким и средним бюстом.

Фото, видео: Depositphotos / ruigsantos; 5-tv.ru

Характер женщины можно определить по параметрам ее бюста. Об этом рассказала 5-tv.ru физиогномист, астропсихолог Елена Мифф. Исходя из общепринятой классификации можно условно обозначить три размера груди — маленький, средний и большой. Отсюда эксперт определила и три типа личности их обладательниц.

«Женщина с большой грудью — романтичная натура, очень чувственная. Она требовательна к мужчине в семейных отношениях, в сексе, по всем фронтам. Большегрудые красавицы зачастую избирательны. Они яркие и подбирают партнеров по темпераменту. Это хохотушки, харизматичные и конечно, сексуальные. С подросткового возраста они знают, что будоражат сознание мужчин», — описала первый тип Елена Мифф.

Дамы с маленьким бюстом, по словам физиогномиста, тоже довольно требовательны. Но, в отличие от пышногрудых барышень, зачастую не уверены в себе и в своем партнере. Комплексы и сомнения относительно собственной привлекательности заставляют их подозревать возлюбленного в изменах. Они педантичны в быту, хороши как жены и работницы.

«Средняя грудь — второй-третий размер — это самый адаптированный тип женщин. Они прекрасные собеседницы, сотрудницы, мамы и жены. Они не капризны, не сильно избирательны, достаточно в себе уверены. Они настоящие. В семейных отношениях и в дружбе с такой женщиной очень комфортно», — заключила астропсихолог.

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