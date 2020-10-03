Томского физика арестовали по делу о госизмене в пользу Китая

Томский физик Александр Луканин арестован по делу о государственной измене в пользу Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства отметил, что данных о взятом под стражу подозреваемом нет ни в СИЗО Томска, ни в Москве.

«Александра Александровича арестовали еще 30 сентября в Томске. Возможно, его уже этапировали в столицу. Его бывшая жена испытывает колоссальный стресс и уже четвертые сутки с момента его задержания не может найти супруга ни в томском следственном изоляторе, ни в московском», — сказал источник.

Следственные органы пока никак не прокомментировали ситуацию. Представители защиты ученого не имеют информации о его местонахождении.

По данным ТАСС, Александра Луканина подозревают в передаче в Поднебесную секретных российских разработок по альтернативным источникам питания. 29 сентября в жилище физика в Томске прошли обыски. После чего ученый был водворен в СИЗО. Других подробностей по делу источник агентства не сообщил по причине секретности расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в госизмене журналисту Сафронову.