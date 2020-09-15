Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту Сафронову — видео
Заслушав вердикт, обвиняемый в госизмене начал слать девушке воздушные поцелуи.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста до 7 декабря советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.
Очередное закрытое заседание по рассмотрению апелляции, поданной адвокатом Сафронова Дмитрием Качевым, состоялось во вторник, 15 сентября.
«Решение Лефортовского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — объявила судья Евгения Жигалева.
Несмотря на суровый вердикт, лично присутствовавший на оглашении Сафронов вел себя крайне расслабленно. Все это время он всеми возможными способами пытался общаться со своей девушкой, напоминая, как сильно ее любит: рисовал на листке бумаге сердечки и посылал воздушные поцелуи.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и когда подал сигнал в следственные органы о «факте госизмены» со стороны Ивана Сафронова.
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