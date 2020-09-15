Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста до 7 декабря советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Очередное закрытое заседание по рассмотрению апелляции, поданной адвокатом Сафронова Дмитрием Качевым, состоялось во вторник, 15 сентября.

«Решение Лефортовского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — объявила судья Евгения Жигалева.

Несмотря на суровый вердикт, лично присутствовавший на оглашении Сафронов вел себя крайне расслабленно. Все это время он всеми возможными способами пытался общаться со своей девушкой, напоминая, как сильно ее любит: рисовал на листке бумаге сердечки и посылал воздушные поцелуи.

Обвинение в госизмене было предъявлено советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 7 июля. В отношении его было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый мог быть завербован чешскими спецслужбами. В результате Сафронов получил задание собирать и передавать всю актуальную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, тайной деятельности на этой территории, а также на Ближнем Востоке. Предполагаемый конечный получатель сведений — США.

Учитывая вышеизложенное, в качестве меры пресечения Лефортовский суд столицы избрал для обвиняемого арест на срок до 6 сентября. В случае, если вина Сафронова будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и когда подал сигнал в следственные органы о «факте госизмены» со стороны Ивана Сафронова.