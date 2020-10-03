«Гроб на час»: в Томске появилась услуга для желающих снять стресс

|
Марина Неруцких
33

Глава компании, предлагающей столь нестандартный способ психологической разгрузки, признается, что воспользоваться предложением получится далеко не у всех.

«Гроб на час»: в Томске появилась услуга для желающих снять стресс

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Одна из компаний Томска, оказывающая ритуальные услуги, стала предлагать в аренду домовину. «Гроб на час» можно арендовать для участия в фотосессии, видеосъемки, а также для так называемой психологической разгрузки.

Как пишут «Известия», услугой могут воспользоваться далеко не все.

«Все описывается и проговаривается индивидуально, а не так, что „приезжайте и берите“. Во-первых, услуга только для тех, кому уже есть 18 лет. Во-вторых, мы лично встречаемся с людьми, общаемся с ними и понимаем, что это за люди; что они хотят; для чего. Не так все просто. Звонят, интересуются, спрашивают, но по телефону можно что угодно сказать, а по факту арендуют для какой-нибудь грязи. Мы против такого и стараемся все держать под контролем», — рассказывает директор компании, предложившей необычное ноу-хау Александр Шарабаев.

По его словам, пока фирма получает больше негативных комментариев о новой услуге, но ею уже успели воспользоваться порядка десяти клиентов.

Уточняется, что аренда домовины стартует с отметки в пять тысяч рублей за час. С клиентом подписывается договор, в котором скрупулезно прописываются условия, сроки и цели.

В компании считают, что их услуга может стать хорошей альтернативой походам к психологу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гробе из грибов, изобретенном в Нидерландах.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:54
Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
5:39
«Терпит все»: певица Наргиз рассказала о своем возлюбленном
5:24
Бывшего мужа Волочковой и его новую избранницу свяжет брачный контракт
5:09
«Высокая и голая»: звезда фильма «Нелюбовь» искупалась без одежды
4:47
Монеточка подтвердила слухи о романе с продюсером
4:25
«Гроб на час»: в Томске появилась услуга для желающих снять стресс

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок