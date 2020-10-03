«Гроб на час»: в Томске появилась услуга для желающих снять стресс

Одна из компаний Томска, оказывающая ритуальные услуги, стала предлагать в аренду домовину. «Гроб на час» можно арендовать для участия в фотосессии, видеосъемки, а также для так называемой психологической разгрузки.

Как пишут «Известия», услугой могут воспользоваться далеко не все.

«Все описывается и проговаривается индивидуально, а не так, что „приезжайте и берите“. Во-первых, услуга только для тех, кому уже есть 18 лет. Во-вторых, мы лично встречаемся с людьми, общаемся с ними и понимаем, что это за люди; что они хотят; для чего. Не так все просто. Звонят, интересуются, спрашивают, но по телефону можно что угодно сказать, а по факту арендуют для какой-нибудь грязи. Мы против такого и стараемся все держать под контролем», — рассказывает директор компании, предложившей необычное ноу-хау Александр Шарабаев.

По его словам, пока фирма получает больше негативных комментариев о новой услуге, но ею уже успели воспользоваться порядка десяти клиентов.

Уточняется, что аренда домовины стартует с отметки в пять тысяч рублей за час. С клиентом подписывается договор, в котором скрупулезно прописываются условия, сроки и цели.

В компании считают, что их услуга может стать хорошей альтернативой походам к психологу.

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