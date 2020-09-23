Забота об экологии или способ нажиться? «Живые гробы» из грибов создали в Нидерландах

Эфирная новость 22

По словам изобретателя, новинка позволяет обогатить почву, а не загрязнять ее.

Фото, видео: Соцсети, 5-tv.ru

Жутко экологичное изобретение. В Нидерландах набирает популярность новый вид ритуальных услуг. Там создали гроб из грибов — с ироничным названием «Живой кокон». В них тела гораздо быстрее разлагаются и, по словам изобретателя, обогащают почву, а не загрязняют ее. Вот только цена таких «эко-саркофагов» — очень высока.

Живые гробы для массмаркета пока никто не делал. Но использование земных оболочек в качестве питательных веществдаже священнослужителей не пугает.

Так что это — искренняя забота о природе или маркетинговый ход? Корреспондент Елена Норкунайте все узнала. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
Видео: Как отучить кота точить когти о мебель
6:01
«Тянет на дерзкие образы»: Накануне нового сезона звезда «ИП Пирогова» рассказала о новых проектах
5:46
«Вот и вы разделись»: Шпица не постеснялась примерить платье с экстремальным декольте
5:33
Основателю «секты Виссариона» изберут меру пресечения
5:11
«Уже 40 дней тебя нет с нами»: дочь Легкоступовой вспомнила мудрость матери
4:55
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
А был ли мальчик? — Дочь Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола
Диетолог назвала ТОП-5 самых опасных продуктов для завтрака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок