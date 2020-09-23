Забота об экологии или способ нажиться? «Живые гробы» из грибов создали в Нидерландах

Жутко экологичное изобретение. В Нидерландах набирает популярность новый вид ритуальных услуг. Там создали гроб из грибов — с ироничным названием «Живой кокон». В них тела гораздо быстрее разлагаются и, по словам изобретателя, обогащают почву, а не загрязняют ее. Вот только цена таких «эко-саркофагов» — очень высока.

Живые гробы для массмаркета пока никто не делал. Но использование земных оболочек в качестве питательных веществдаже священнослужителей не пугает.

Так что это — искренняя забота о природе или маркетинговый ход? Корреспондент Елена Норкунайте все узнала. Подробнее смотрите в видеорепортаже.