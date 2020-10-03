Полиция усилила меры безопасности на кладбище, где похоронят «Тесака»

Правоохранители усилили меры безопасности возле Кунцевского кладбища в Москве, где в ближайшее время состоятся похороны националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак». 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

О смерти радикала Марцинкевича стало известно 16 сентября. По официальным данным, его обнаружили мертвым в камере следственного изолятора (СИЗО) в Челябинске.

Отец покойного Сергей Марцинкевич настаивает, что сын никогда бы не пошел на отчаянный шаг. Тем более, что до окончания срока его тюремного заключения по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» оставалось менее года. В подтверждение своим словам мужчина рассказал о травмах, замеченных им на теле покойного. Он утверждал, что на коже присутствовали следы уколов, а также сообщил о двух оторванных ногтях на ногах.

Известно также, что за неделю до смерти «Тесак» рассказывал своему адвокату о том, как некто его пытал. По факту случившегося законный представитель родственников Максима Марцинкевича требует возбудить уголовное дело.

«Тесак» скончался в возрасте 36 лет. Более всего был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали.

Кроме того, Марцинкевич возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максиму Марцинкевичу сделали трепанацию черепа.

* — запрещены на территории РФ.