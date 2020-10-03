«Домашнего насилия в ленту!» — Гуфа нежно придушила его молодая возлюбленная

|
Анастасия Шадская
22

Рэпер отдыхает с красоткой на Мальдивах.

Фото, видео: Instagram @yuliyakorolevaa, @therealguf

Рэп-исполнитель Гуф выложил у себя на странице в Instagram фото, где его девушка Юлия Королева шутя душит его за шею. 

«Немного домашнего насилия в вашу ленту», — шутливо подписал снимок Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа — Прим. ред.).

Instagram @therealguf

Фанаты Гуфа одобрили выбор его новой пассии и с радостью встретили пост.

«Классные!»;

«Ребята, вы похожи, это судьба»

«Наконец-то ты счастлив», — написали они в комментариях.

Снимок сделали на Мальдивах, где пара проводит свой отпуск. Гуф даже поставил геотег — Международный аэропорт имени Ибрагима Насира в Мале. Именно на отдыхе появились фотографии рэпера в плавках, вызвавшие волну хейтерских комментариев в сети. Исполнителя назвали толстым, он в ответ выдал возмущенную тираду о своем почтенном возрасте.

Однако и под новым снимком фолловеры стали обсуждать лишний вес музыканта.

«Я тоже со своей бабой набрал»;

«Леха вообще нормально выглядит»;

«Алеша поправился прям норм, с молодой женой молодо выглядишь», — написали ему.

«#гуфхудей», — отметилось «говорящим» хештегом несколько хейтеров.

В прошлом у Долматова были многочисленные скандалы со злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами. Это не отразилось на его финансовом состоянии, его уровень доходов остается высоким. Он много путешествует по миру и даже сумел сохранить неплохие отношения с бывшей супругой Айзой Анохиной. Недавно она тоже отдыхала на Мальдивах.

Ранее 5-tv.ru писал, как в сети отреагировали на фото Айзы Анохиной топлес в океане.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:30
Гроб с телом «Тесака» доставили на Кунцевское кладбище Москвы
10:19
«Домашнего насилия в ленту!» — Гуфа нежно придушила его молодая возлюбленная
10:05
Полиция усилила меры безопасности на кладбище, где похоронят «Тесака»
9:49
«Мы все в шоке»: Люди уезжают из Степанакерта семьями — видео
9:39
«Я не выдержала»: фигуристка Паненкова рассказала, как Тутберидзе доводила ее до слез
9:26
Взрывы вновь слышны в карабахском Степанакерте

Сейчас читают

Игорь Крутой признался, что отбил жену у ее первого мужа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок