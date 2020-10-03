Рэп-исполнитель Гуф выложил у себя на странице в Instagram фото, где его девушка Юлия Королева шутя душит его за шею.

«Немного домашнего насилия в вашу ленту», — шутливо подписал снимок Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа — Прим. ред.).

Instagram @therealguf

Фанаты Гуфа одобрили выбор его новой пассии и с радостью встретили пост.

«Классные!»;

«Ребята, вы похожи, это судьба»

«Наконец-то ты счастлив», — написали они в комментариях.

Снимок сделали на Мальдивах, где пара проводит свой отпуск. Гуф даже поставил геотег — Международный аэропорт имени Ибрагима Насира в Мале. Именно на отдыхе появились фотографии рэпера в плавках, вызвавшие волну хейтерских комментариев в сети. Исполнителя назвали толстым, он в ответ выдал возмущенную тираду о своем почтенном возрасте.

Однако и под новым снимком фолловеры стали обсуждать лишний вес музыканта.

«Я тоже со своей бабой набрал»;

«Леха вообще нормально выглядит»;

«Алеша поправился прям норм, с молодой женой молодо выглядишь», — написали ему.

«#гуфхудей», — отметилось «говорящим» хештегом несколько хейтеров.

В прошлом у Долматова были многочисленные скандалы со злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами. Это не отразилось на его финансовом состоянии, его уровень доходов остается высоким. Он много путешествует по миру и даже сумел сохранить неплохие отношения с бывшей супругой Айзой Анохиной. Недавно она тоже отдыхала на Мальдивах.

Ранее 5-tv.ru писал, как в сети отреагировали на фото Айзы Анохиной топлес в океане.