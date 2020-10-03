«Домашнего насилия в ленту!» — Гуфа нежно придушила его молодая возлюбленная
Рэпер отдыхает с красоткой на Мальдивах.
Фото, видео: Instagram @yuliyakorolevaa, @therealguf
Рэп-исполнитель Гуф выложил у себя на странице в Instagram фото, где его девушка Юлия Королева шутя душит его за шею.
«Немного домашнего насилия в вашу ленту», — шутливо подписал снимок Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа — Прим. ред.).
Фанаты Гуфа одобрили выбор его новой пассии и с радостью встретили пост.
«Классные!»;
«Ребята, вы похожи, это судьба»
«Наконец-то ты счастлив», — написали они в комментариях.
Снимок сделали на Мальдивах, где пара проводит свой отпуск. Гуф даже поставил геотег — Международный аэропорт имени Ибрагима Насира в Мале. Именно на отдыхе появились фотографии рэпера в плавках, вызвавшие волну хейтерских комментариев в сети. Исполнителя назвали толстым, он в ответ выдал возмущенную тираду о своем почтенном возрасте.
Однако и под новым снимком фолловеры стали обсуждать лишний вес музыканта.
«Я тоже со своей бабой набрал»;
«Леха вообще нормально выглядит»;
«Алеша поправился прям норм, с молодой женой молодо выглядишь», — написали ему.
«#гуфхудей», — отметилось «говорящим» хештегом несколько хейтеров.
В прошлом у Долматова были многочисленные скандалы со злоупотреблением алкоголем и наркотическими веществами. Это не отразилось на его финансовом состоянии, его уровень доходов остается высоким. Он много путешествует по миру и даже сумел сохранить неплохие отношения с бывшей супругой Айзой Анохиной. Недавно она тоже отдыхала на Мальдивах.
Ранее 5-tv.ru писал, как в сети отреагировали на фото Айзы Анохиной топлес в океане.
Читайте также
93%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?