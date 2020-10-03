«Люба из воска»: подписчики отметили разницу между лицом и руками Успенской — фото

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Анастасия Шадская
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Продюсер Иосиф Пригожин поддержал королеву отечественного шансона в непростое для нее время.

Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official, @prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выложил у себя на странице в Instagram фото с певицей Любовью Успенской. Многие пользователи сети сочли, что снимок был предварительно обработан исполнительницей в фотошопе.

На фото обе знаменитости сидят в практически пустом ресторане.

«Люба очень теплый и открытый человек. Желаю тебе, чтобы как можно скорее все твои печали остались позади», — подписал снимок Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Пользователи сети были не так любезны. Они сразу обратили внимание на внешний вид Успенской — лицо, на котором отсутствуют морщины и руки, сразу выдающие возраст. Большинство сочли, что певица переусердствовала с фотошопом и операциями.

«Любонька что-то совсем с пластикой перестаралась»;

«Сравните руки Успенской и лицо — сразу все поймете»;

«Баба Люба из воска, то ли дело Лера», — написали они в комментариях.

Внимательные пользователи углядели и еще одну интересную пару на снимке. Их очень повеселили выражения лиц у мужчин на заднем плане. Вышло так, словно те тоже позируют для фото Пригожина с Успенской.

«А как те двое сзади с открытым ртом!»

Поклонники Успенской же были рады ее поддержке от Иосифа Пригожина. У певицы сейчас трудный период из-за ухудшения отношений с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Недавно девушка назвала ее монстром после фото артистки в ее платье.

«Хороший вы мужик, Пригожин Иосиф! Всегда смелые высказывания и правильные, не лукавите, Наташу Королеву искренне поддержали, Любу Успенскую», — написали в комментариях, на что продюсер ответил смайлом.

Кроме того, супруг певицы Валерии обратил внимание на беспредел в сообщениях под постом и ответил некоторым из хейтеров.

«У теплых людей теплые отношения с детьми…» — с намеком написала ему одна из подписчиц.

«Злые вы, ну зачем такое писать, что это вам дает? И вы думаете, вы от этого лучше становитесь?» — прокомментировал Пригожин.

Ранее 5-tv.ru показывал, какими нежными остаются отношения Валерии и Иосифа Пригожина через 16 лет после свадьбы. Пара флиртует и не стесняется выражать свою любовь друг к другу.

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