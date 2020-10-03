Нагиев похвастался званием «лучшего мужчины», однако с этим согласились не все

Актер Дмитрий Нагиев поделился с подписчиками своей страницы в сети Instagram итогами недавнего опроса о самых сексуальных звездах России от портала showbusiness.rus. По его итогам он стал «лучшим мужчиной.

«Ох ты ж. Во я даю. Пытаюсь держаться так, чтобы создавалось впечатление, что я был популярен и до этого опроса», — поиронизировал Нагиев.

Instagram @nagiev.universal

Некоторые пользователи сети оказались другого мнения. У них вызвало сомнение качество проведенного опроса. Кроме поста в аккаунте Instagram на тему звезд, репост которого сделал актер, никакого подтверждения факта анкетирования вообще не было.

Кроме того, на фоне его конкурентов победа Нагиева показалась им неубедительной.

«Бредятина»;

«Огласите, пожалуйста, весь список»;

«Самоуверенно»;

«Меня просто убил список мужчин: Басков, Киркоров, Лазарев… Господин Нагиев действительно хорош, но список…» — появились недовольные комментарии.

«Достаточно быть слегка помятым и небритым — и ты в топе! С девушками такое не прокатит», — написали ему.

Дмитрий Нагиев — бессменный ведущий шоу «Голос». Недавно в финале очередного сезона «Голос 60+» победу одержала еще одна жительница Петербурга (Нагиев там родился — Прим. ред.). 91-летняя Дина Юдина стала лидером по итогам голосования в соцсетях, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, как Дмитрий Нагиев с голым торсом насмешил фанатов.