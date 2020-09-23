Новый пост Дмитрия Нагиева в Instagram смутил и одновременно повеселил подписчиков. Актер и телеведущий опубликовал селфи, которое сделал на улице посреди бела дня. На снимке атлетичный шоумен стоит с голым торсом, в бейсболке и, как водится, в солнцезащитных очках.

Неоднозначную реакцию вызвало не столько фото, сколько текст к нему. Фанаты не поняли, к чему и о чем написал Нагиев. А «вишенкой на торте» стало его обращение к аудитории, в котором он допустил то ли случайную, то ли намеренную опечатку. Вместо слова «суток» в приветствии он вставил обозначение собаки женского рода.

«Всем доброго времени ****. Я давно мог бы стать лучшим, но ох уж это чувство стыда. Вот, как мог, развернул свои хляби. Хотелось бы, конечно, поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности. Шах и мат, шахматисты», — заявил Нагиев.

Instagram @ nagiev.universal

Комментирующие отметили, что звезда не умрет от скромности. Но знакомые с юмором Дмитрия знают, что шутки на тему самолюбования — часть его стиля. Кроме того, актер имеет на это право, ведь в свои 53 года он выглядит великолепно.

«Шахматисты нервно курят в сторонке»;

«Забавная опечатка. Или это конкретное послание кому-то?»

«Несомненно лучший. А главное — скромный», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники раскритиковали новое шоу Нагиева.