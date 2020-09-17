«Будто его подменили»: соратница о поведении «Тесака» в последние полгода

Соратница и близкая подруга найденного мертвым в камере челябинского СИЗО националиста Максима Марцинкевича, более известного как «Тесак», Лиза Симонова в интервью 5-tv.ru рассказала об изменениях в поведении своего приятеля. По ее словам, лидер запрещенного в России движения «Реструкт»* на протяжении последних месяцев стал в заключении практически другим человеком.

Лиза Симонова признается, что о прямом прессинге в отношении «Тесака» ей ничего не известно. Однако, девушка склонна подозревать, что на Максима Марцинкевича могло оказываться давление, что впоследствии и привело к трагической развязке. Соратница националиста не верит в то, что он мог свести счеты с жизнью.

«Состояние Максима не поддавалось объяснению последние полгода. Будто его подменили. Его бодрость духа сменилась апатией, его жизненная сила будто погасла. Но не знаю, смог бы он убить себя… Не знаю», — сказала Лиза Симонова.

Девушка так и не дождалась ответа от «Тесака» на свои последние письма. Лиза Симонова отметила, что даже в коротких посланиях Максим Марцинкевич не мог обозначить всю тяжесть своего положения, так как переписка контролировалась. Подруга националиста, помимо прочего, указала, что к мужчине даже не пускали адвокатов.

«Напрямую ничего не было (сообщений о прессинге — Прим.ред.), так как все письма читают, а звонки ему не давали. Но в письмах он писал, что ему очень тяжело и он не вывозит», — сказала Лиза Симонова.

Соратница «Тесака», к слову, не нашла странностей в предсмертной записке погибшего. Максим Марцинкевич в последнем послании попросил передать свои вещи «гражданской жене», которая в беседе с РЕН ТВ заявила, что не поддерживает с ним отношения. Лиза Симонова утверждает обратное и предполагает, что избранница националиста просто напугана.

Националист, лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в своей камере в челябинском СИЗО № 3. В 2017 году «Тесак» был осужден на десять лет лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал версию криминалиста — как умер «Тесак» в челябинском СИЗО.

* — запрещена в РФ.