Сквер Центральный в подмосковной Коломне переименован в честь адмирала Горшкова

Сквер Центральный в подмосковной Коломне 2 октября официально переименован в честь дважды Героя Советского Союза адмирала Сергея Горшкова. Там установлен памятник военачальнику скульптора Льва Кербеля. В Коломне Сергей Горшков жил и учился с 1911 по 1926 год и всю жизнь не прерывал связи с родным городом.

Во время Великой Отечественной войны он командовал Азовской военной флотилией, Дунайской военной флотилией и эскадрой кораблей Черноморского флота, а с января 1956 был главнокомандующим Военно-Морским Флотом СССР.

С инициативой присвоить имя Горшкова скверу обратились в год 75-летия Победы активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках проекта «Улица героя», который реализуется в разных городах РФ.

«Я считаю, что до тех пор, пока мы будем помнить наших героев, они будут живы вместе с нами, и эта память не даст нам забыть ту страшную войну, которая закончилась 75 лет назад. И самое главное — мы будем воспитывать таких же героев, которые жили в нашей великой стране», — отметил глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

Проект «Улица героя» предполагает присвоение имен героев войны городским пространствам, связанным с жизнью, работой и службой ветеранов, а также историческим местам, где происходили значимые для истории события Великой Отечественной войны. Как сообщили в ОНФ, на сегодняшний день получено уже более ста положительных решений о присвоении имен защитников Отечества улицам, скверам, аллеям и паркам по всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады видеоролики о героях осажденного города весь день показывали на установленных на зданиях экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Сочи, Перми, Екатеринбурге, Тюмени — всего в 12 городах России.