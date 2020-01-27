Ролики о героях блокады Ленинграда показали на фасадах зданий в российских городах

Видеоролики о героях блокады Ленинграда, боровшихся за освобождение города, видели сегодня жители 12 городов России на фасадах зданий. Такую акцию 27 января, в 76-ю годовщину полного освобождения города на Неве от вражеской осады, провел в Общероссийский народный фронт.

В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Уфе, Сочи, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске и других городах с экранов больших медиапанелей известные актеры, музыканты и спортсмены рассказывали о подвигах солдат и офицеров.

Так, один из роликов посвящен сержанту Ивану Лапшову, который во время прорыва блокады Ленинграда одним из первых ворвался в немецкую траншею и уничтожил сразу несколько гитлеровцев. Другой рассказывал о советском бойце Дмитрии Молодцове, закрывшем своим телом амбразуру дзота противника в боях за Синявинские высоты. Еще три видео повествуют о героизме летчиков-истребителей Николая Зеленова, Петра Покрышева и Василия Харитонова, охранявших небо над осажденным городом.

«13 человек были удостоены звания героев за то, что отстояли Ленинград, за то, что блокада закончилась. И Общероссийский народный фронт обратился к известным людям, которые в нашей стране пользуются авторитетом, и попросили присоединиться к этой народной акции, рассказать об этих 13 героях. Рассказываем мы в таком формате, потому что нам хочется, чтобы как можно больше людей узнали об этих людях, об этих героях, о том, что произошло 27 января», — пояснила в интервью 5-tv.ru заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева.

Присоединиться к акции в год 75-летия Победы может любой житель России. Для этого нужно записать полутораминутный ролик с историей своего сражавшегося на полях Великой Отечественной войны родственника и опубликовать его в любой социальной сети с хэштегом #ПамятиГероев2020.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об акции «Блокадный хлеб», которая прошла в день 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда по всей России. От Калининграда до Владивостока волонтеры раздавали жителям символические 125 граммов блокадного хлеба и хлебные карточки.